Двухлетнего россиянина признали угрозой безопасности Украины и внесли в базу «Миротворца»*

Двухлетний россиянин оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стали события, произошедшие, когда мальчику было всего четыре месяца. Об этом пишет «Постньюс».

Претензии украинской стороны связаны с так называемым «сознательным нарушением границы Украины» в районе Гуково в августе 2023 года. Кроме того, малыша обвиняют в «поддержке российской агрессии» и «действиях, направленных на легализацию захвата территорий». Попадание в базу «Миротворца»* означает, что малыша признали угрозой национальной безопасности Украины.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец»* снова включили российского ребёнка — восьмилетнего. Мальчик, родившийся в 2017 году, оказался в списке за «сознательное нарушение государственной границы Украины».