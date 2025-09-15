Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 11:05

0,03 секунды за 42 км: Впервые в истории фотофиниш определил победителя марафона на чемпионате мира

Впервые в истории чемпионатов мира фотофиниш определил победителя марафона

Обложка © Wikipedia / Margot Murphy

Обложка © Wikipedia / Margot Murphy

Танзанийский бегун Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира в марафонском забеге на дистанции 42,195 км, одержав победу с минимальным в истории чемпионатов мира преимуществом. Победу впервые определила система фотофиниша.

Соревнования в Токио завершились беспрецедентным результатом: и Симбу, и финишировавший вторым немецкий атлет Аманал Петрос показали идентичное время — 2 часа 9 минут 48 секунд. Победитель определился исключительно благодаря технологии фотофиниша, который зафиксировал преимущество танзанийского спортсмена всего в 0,03 секунды. Как признался сам Симбу, он не был уверен в победе до момента появления официальных результатов на табло.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. С 1 марта 2022 года они полностью отстранены от турниров под эгидой World Athletics&

Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу впервые за 32 года
Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу впервые за 32 года

Ранее на чемпионате мира по вольной борьбе, проходящем в Загребе, российский спортсмен Сайын Казырык одержал досрочную победу над украинцем Алексеем Борутой. Российский чемпион в весовой категории до 70 кг завершил поединок в первом раунде, выиграв со счётом 8:2 и продемонстрировав явное превосходство над соперником.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • танзания
  • Япония
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar