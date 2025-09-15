0,03 секунды за 42 км: Впервые в истории фотофиниш определил победителя марафона на чемпионате мира
Обложка © Wikipedia / Margot Murphy
Танзанийский бегун Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира в марафонском забеге на дистанции 42,195 км, одержав победу с минимальным в истории чемпионатов мира преимуществом. Победу впервые определила система фотофиниша.
Соревнования в Токио завершились беспрецедентным результатом: и Симбу, и финишировавший вторым немецкий атлет Аманал Петрос показали идентичное время — 2 часа 9 минут 48 секунд. Победитель определился исключительно благодаря технологии фотофиниша, который зафиксировал преимущество танзанийского спортсмена всего в 0,03 секунды. Как признался сам Симбу, он не был уверен в победе до момента появления официальных результатов на табло.
Чемпионат мира по легкой атлетике проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. С 1 марта 2022 года они полностью отстранены от турниров под эгидой World Athletics&
