Власти Башкирии предотвратили рейдерский захват «Башкиравтодора»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора» — крупного подрядчика, занимающегося дорожными работами в регионе. Подробности инцидента были озвучены руководителем республики на оперативном совещании в правительстве.

В прошлом году ведущая дорожно-строительная компания республики столкнулась с серьёзными трудностями, вызванными ошибочными управленческими решениями. Правительство оказало поддержку предприятию, и к середине лета текущего года «Башкиравтодор» смог выйти на прибыльность, а также сформировать значительный кредитный портфель. Хабиров сообщил, что в период восстановления компания подверглась попытке рейдерского захвата, однако благодаря решительным действиям Управления ФСБ и прокуратуры республики эта угроза была нейтрализована.

«В чём суть рейдерской атаки была? Несмотря на все наши усилия вывести предприятие, решением нашего родного башкирского Арбитражного суда было введено конкурсное производство. Как договорились, я не комментирую решение судов, но это было возмутительнейшее решение. Потому что предприятие работает, а по требованию одного из кредиторов неожиданно ввели конкурсное производство. Это немедленная остановка предприятия, распродажа активов и увольнение людей. Пять тысяч человек работает там», — рассказал Хабиров.

По его словам, из-за двухмесячного простоя все дорожно-строительные управления (ДРСУ) в муниципалитетах оказались в неопределённом положении. Это повлекло за собой прекращение дорожных работ, возникновение долгов по заработной плате перед работниками и упущение наиболее подходящего времени для проведения дорожно-строительных мероприятий. Тем не менее ситуация стабилизировалась. В настоящее время предприятие продолжает свою деятельность, и власти Башкирии не планируют его продавать или отдавать.