15 сентября, 11:26

Первые въехавшие в Китай без визы россияне рассказали о требованиях на границе

Китайские пограничники выборочно спрашивают у россиян тест на CoViD-19

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Китайские пограничники выборочно спрашивают у россиян тест на CoViD-19. Об этом сообщил Telegram-канал «Безопасность туризма».

Не так давно Китай отменил для россиян визовый режим. Первая группа туристов уже отправилась на покорение страны панд и успела отметить необычное прохождение границы. По словам жителей Приморья, у некоторых пересекающих попросили пройти экспресс-тестирование. Его проводят представители санитарной службы в специально отведённых местах внутри пунктов перехода. По какому признаку отбирают кандидатов на исследование — неизвестно.

Путешественники также поделились, что желающим пересечь границу придётся внести свои данные в карточку прибытия иностранцев.

Спрос на отдых в Китае вырос в два раза после отмены виз для россиян
Ранее Life.ru опубликовал маршрут с удивительными местами Китая. Вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян назвал обязательной к употреблению пекинскую утку. Он также порекомендовал посетить Гуанчжоу и насладиться местной уличной кухней.

Вероника Бакумченко
