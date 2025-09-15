Первые въехавшие в Китай без визы россияне рассказали о требованиях на границе

Китайские пограничники выборочно спрашивают у россиян тест на CoViD-19. Об этом сообщил Telegram-канал «Безопасность туризма».

Не так давно Китай отменил для россиян визовый режим. Первая группа туристов уже отправилась на покорение страны панд и успела отметить необычное прохождение границы. По словам жителей Приморья, у некоторых пересекающих попросили пройти экспресс-тестирование. Его проводят представители санитарной службы в специально отведённых местах внутри пунктов перехода. По какому признаку отбирают кандидатов на исследование — неизвестно.

Путешественники также поделились, что желающим пересечь границу придётся внести свои данные в карточку прибытия иностранцев.