Мерлин Монро или Гвен Стефани? Дженнифер Лопес стала блондинкой и восхитила фанатов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @jlo
56-летняя певица Дженнифер Лопес радикально сменила имидж, продемонстрировав платиновый блонд в преддверии съёмок в экранизации романа «Поцелуй женщины-паука». Фотографии преображения она опубликовала в социальных сетях.
Поклонники активно обсуждают метаморфозу: многие сравнивают её образ с Мэрилин Монро и Гвен Стефани. Лопес исполнит роль Авроры в стилистике золотого века Голливуда.
