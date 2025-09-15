Владимир Путин
15 сентября, 11:17

Мерлин Монро или Гвен Стефани? Дженнифер Лопес стала блондинкой и восхитила фанатов

Дженнифер Лопес удивила поклонников платиновым блондом для новой роли

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @jlo

56-летняя певица Дженнифер Лопес радикально сменила имидж, продемонстрировав платиновый блонд в преддверии съёмок в экранизации романа «Поцелуй женщины-паука». Фотографии преображения она опубликовала в социальных сетях.

Поклонники активно обсуждают метаморфозу: многие сравнивают её образ с Мэрилин Монро и Гвен Стефани. Лопес исполнит роль Авроры в стилистике золотого века Голливуда.

А ранее Life.ru писал о том, как певец Дима Билан резко помолодел. Не так давно исполнитель показал новый образ, избавившись от своей брутальной бородки, поразив не только поклонников, но и своих родных.

Мария Любицкая
