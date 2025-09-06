Диброва обратилась в блондинку и открыла сезон в клубе рублёвских жён
Полина Диброва предстала на светской вечеринке в образе блондинки
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/polinadibrova
Полина Диброва сменила имидж и предстала в новом образе на открытии сезона в собственном клубе для жён состоятельных мужчин. Об этом она сама рассказала в своё блоге.
«Я еду на наш фантастический, невероятный средневековый вечер. Знаете, хочу признаться: собралась дома ровно за 20 минут, так что у меня есть несколько париков на выручку в таких случаях. Немного косметики в общем. Я справилась с ситуацией», — призналась Диброва.
Она организовала тематическое мероприятие в средневековом стиле по случаю начала нового сезона в своём клубе, который существует уже восемь лет. Для вечера Диброва выбрала образ принцессы, розовое платье-бюстье и дополнила его массивным колье. Фотозона была оформлена в соответствующей стилистике с троном и короной. Диброва отметила, что её клуб занимается организацией досуга, культурного развития и различных практик для жительниц элитного района.
Напомним, в браке телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины, продлившемся 16 лет, наступил кризис. Сообщается, что причиной возможного развода стала измена супруги с предпринимателем в возрасте 51 года. По неподтверждённой информации, у самого Диброва уже есть новая пассия, которая значительно моложе его официальной жены.