Диброва обратилась в блондинку и открыла сезон в клубе рублёвских жён

Полина Диброва сменила имидж и предстала в новом образе на открытии сезона в собственном клубе для жён состоятельных мужчин. Об этом она сама рассказала в своё блоге.

«Я еду на наш фантастический, невероятный средневековый вечер. Знаете, хочу признаться: собралась дома ровно за 20 минут, так что у меня есть несколько париков на выручку в таких случаях. Немного косметики в общем. Я справилась с ситуацией», — призналась Диброва.