Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 07:39

Дибров воссоединился с женой на фоне сообщений о разводе, но есть нюанс

Дмитрий Дибров воссоединился с женой ради сыновей

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущий Дмитрий Дибров появился на публике с женой Полиной на фоне новостей о разводе. Пара пришла на школьную линейку, чтобы поддержать своих детей — Александра, Фёдора и Илью. Полина Диброва подчеркнула, что счастье сыновей является для них приоритетом, несмотря на процесс развода.

«Для нас с Димой главное — наши дети, поэтому и в такой важный для них день мы вместе. В эту школу ходят все наши дети, и мы ей очень довольны», цитирует Полину издание «СтарХит».

Напомним, ранее появились слухи о разводе Диброва с женой Полиной после 16 лет брака. Якобы она изменила ему с 51-летним бизнесменом Товстиком. СМИ заявляют, что у телеведущего уже появилась новая возлюбленная. Неизвестная избранница моложе супруги артиста.

Полина Никифорова
