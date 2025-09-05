Дибров воссоединился с женой на фоне сообщений о разводе, но есть нюанс
Дмитрий Дибров воссоединился с женой ради сыновей
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Телеведущий Дмитрий Дибров появился на публике с женой Полиной на фоне новостей о разводе. Пара пришла на школьную линейку, чтобы поддержать своих детей — Александра, Фёдора и Илью. Полина Диброва подчеркнула, что счастье сыновей является для них приоритетом, несмотря на процесс развода.
«Для нас с Димой главное — наши дети, поэтому и в такой важный для них день мы вместе. В эту школу ходят все наши дети, и мы ей очень довольны», — цитирует Полину издание «СтарХит».
Напомним, ранее появились слухи о разводе Диброва с женой Полиной после 16 лет брака. Якобы она изменила ему с 51-летним бизнесменом Товстиком. СМИ заявляют, что у телеведущего уже появилась новая возлюбленная. Неизвестная избранница моложе супруги артиста.