Дибров воссоединился с женой на фоне сообщений о разводе, но есть нюанс

Телеведущий Дмитрий Дибров появился на публике с женой Полиной на фоне новостей о разводе. Пара пришла на школьную линейку, чтобы поддержать своих детей — Александра, Фёдора и Илью. Полина Диброва подчеркнула, что счастье сыновей является для них приоритетом, несмотря на процесс развода.

«Для нас с Димой главное — наши дети, поэтому и в такой важный для них день мы вместе. В эту школу ходят все наши дети, и мы ей очень довольны», — цитирует Полину издание «СтарХит».