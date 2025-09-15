Владимир Путин
15 сентября, 11:54

Власти Херсонской области предложили Белоруссии побережье для строительства санаториев

Обложка © president.gov.by

В Херсонской области власти рассматривают возможность передать Белоруссии часть побережья для строительства санаториев и баз отдыха. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Даже говорили [про такую] возможность: передадим часть побережья, чтобы Беларусь там построила свои базы, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что Херсонская область располагает побережьями Азовского и Чёрного морей, заповедниками и термальными источниками, подходящими для восстановления санаторно-курортной системы.

Кроме того, Сальдо отметил необходимость обновления сельскохозяйственной техники в регионе, большая часть которой ранее производилась на Западе и сейчас почти не работает из-за отсутствия запчастей. Он сообщил о планах наладить сотрудничество с белорусскими предприятиями. Также губернатор подчеркнул значимость белорусских калийных удобрений для аграриев Херсонской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия крайне важны друг для друга, а результаты совместной работы очевидны. На встрече с Александром Лукашенко, проходившей в Китае после саммита ШОС, глава государства подчеркнул, что белорусская сторона для России незаменима, как и российская — для Белоруссии. Он отметил, что, помимо государственных связей, у лидеров есть и личные отношения, хотя главное — видимый эффект совместной работы стран.

