Власти Херсонской области предложили Белоруссии побережье для строительства санаториев

В Херсонской области власти рассматривают возможность передать Белоруссии часть побережья для строительства санаториев и баз отдыха. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Даже говорили [про такую] возможность: передадим часть побережья, чтобы Беларусь там построила свои базы, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что Херсонская область располагает побережьями Азовского и Чёрного морей, заповедниками и термальными источниками, подходящими для восстановления санаторно-курортной системы.

Кроме того, Сальдо отметил необходимость обновления сельскохозяйственной техники в регионе, большая часть которой ранее производилась на Западе и сейчас почти не работает из-за отсутствия запчастей. Он сообщил о планах наладить сотрудничество с белорусскими предприятиями. Также губернатор подчеркнул значимость белорусских калийных удобрений для аграриев Херсонской области.