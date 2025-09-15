Мужчины в России «взрослеют» на два с половиной года позже женщин

Лишь чуть более половины граждан России ощущают себя абсолютно самостоятельными людьми. Такие данные исследования о барьерах сепарации приводит консалтинговое агентство Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование показало, что женщины раньше мужчин обретают чувство самостоятельности. Российские девушки ощущают себя независимыми от родителей в среднем в 22 года, тогда как юноши достигают психологической зрелости лишь к 24,5 годам.

Ключевыми препятствиями на пути к обретению независимости респонденты назвали материальные факторы. Подавляющее большинство опрошенных (73,8%) указали, что независимости мешает недостаточный уровень доходов. Более половины (56,3%) не имеют возможности жить отдельно из-за высокой стоимости покупки или аренды жилья. Значительно реже препонами выступают психологические причины, такие как чрезмерный контроль со стороны близких (34,8%), отсутствие эмоциональной готовности (28,7%) и страх (14,1%).

Почти половина респондентов (48,4%) признали, что сохранять зависимость от родителей или партнёра им попросту комфортно. В данном случае речь идёт о нежелании менять привычный уровень жизни, что указывает на сознательное откладывание сепарации, а не на отсутствие возможности для неё.