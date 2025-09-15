Украинского боксёра осудили на 20 лет за подрыв авто с российскими бойцами

Российский суд приговорил к 20 годам колонии военнослужащего украинского подразделения «Кракен»*, боксёра Андрея Приходько. Его признали виновным в подрыве автомобиля с российскими бойцами в Белгородской области.

Приговор был вынесен Вторым Западным окружным военным судом по совокупности статей УК РФ, включая теракт и контрабанду оружия. Суд постановил Приходько отбывать первые пять лет наказания в тюрьме, а последующие годы — в колонии строгого режима, с дополнительным штрафом в размере 800 тысяч рублей.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Приходько 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Во время суда Приходько полностью признал вину. Он рассказал, что участвовал в подрыве «Газели» с военными и незаконно пересёк границу. Отмечается, что до боевых действий уроженец Мариуполя был известным спортсменом — чемпионом Украины по боксу и чемпионом мира по кикбоксингу.

Напомним, что по данным следствия, группа Приходько проникла в Белгородскую область в конце мая 2023 года для совершения диверсий. 6 июня диверсанты заметили российскую военную «Газель» на окраине приграничного села и обстреляли её из гранатомёта. Машина была полностью уничтожена, однако российским военнослужащим вовремя удалось покинуть транспортное средство.

