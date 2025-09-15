Росгвардия доложила о мерах безопасности, принятых в Единый день голосования
Обложка © VK/ Росгвардия
Единый день голосования в России прошёл без происшествий благодаря сотрудникам Росгвардии. Они обеспечили соблюдение порядка на более четырёх тысяч избирательных участках. Перед голосованиями места были проверены на наличие взрывоопасных предметов.
«В результате реализованных мер и слаженных действий подразделений Росгвардии с другими правоохранителями избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Напомним, что с 12 по 14 сентября в России прошёл Единый день голосования. В 81 регионе проходили около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации и выборов депутатов в 11 законодательных собраниях. В 25 регионах граждане выбирали глав муниципалитетов и депутатов на местном уровне.