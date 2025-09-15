Владимир Путин
15 сентября, 12:27

США позади всех: Американские военные не справляются с гонкой беспилотников

CNN: Большинство военных США не умеют применять беспилотники на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Навыками ведения боевых действий с использованием беспилотников не обладают большинство военнослужащих США. Америка оказалась позади всех стран в этом вопросе. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием БПЛА, и хотя США преуспели в создании крупного и дорогостоящего вооружения истребителей, танков, высокоточных ракет, во многом они оказались не готовы к быстрому массовому производству небольших и дешёвых систем, таких как дроны», — говорится в материале.

Телеканал подчёркивает, что конфликт на Украине показал растущую роль БПЛА в современном бою. Представители отрасли и аналитики отмечают, что США сталкиваются с трудностями производства, пытаясь догнать такие страны, как Китай. Одной из проблем является невозможность использовать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги обходятся значительно дороже.

Ранее сообщалось, что число пожилых американских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, увеличивается. При этом многие из них не имеют военного опыта. Украина активно привлекает иностранцев из-за проблем с набором в армию. Добровольцам предлагают зарплату от $1 тыс. до $3 тыс. в месяц, а служат они как в регулярных подразделениях, так и в международных легионах.

Милена Скрипальщикова
