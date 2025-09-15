США позади всех: Американские военные не справляются с гонкой беспилотников

Навыками ведения боевых действий с использованием беспилотников не обладают большинство военнослужащих США. Америка оказалась позади всех стран в этом вопросе. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием БПЛА, и хотя США преуспели в создании крупного и дорогостоящего вооружения — истребителей, танков, высокоточных ракет, — во многом они оказались не готовы к быстрому массовому производству небольших и дешёвых систем, таких как дроны», — говорится в материале.

Телеканал подчёркивает, что конфликт на Украине показал растущую роль БПЛА в современном бою. Представители отрасли и аналитики отмечают, что США сталкиваются с трудностями производства, пытаясь догнать такие страны, как Китай. Одной из проблем является невозможность использовать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги обходятся значительно дороже.