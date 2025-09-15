Трамп позвонит Си Цзиньпину в пятницу
Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 сентября, позвонит председателю КНР Си Цзиньпину. Американский лидер анонсировал разговор, заявляя о достижении сделки по TikTok между Вашингтоном и Пекином.
«Крупная торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она завершится в ближайшее время. Также было достигнуто соглашение по поводу «определённой» компании, которую молодёжь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень счастливы», — написал президент США в соцсетях.
Кстати, несмотря на прежние угрозы запретить TikTok, Белый дом теперь активно осваивает популярную платформу. В августе в соцсети появился официальный аккаунт администрации президента США. В дебютном видео Дональд Трамп обратился к пользователям со словами: «Я — ваш голос», сопроводив ролик подписью: «Америка, мы вернулись! Привет, TikTok?».