Трамп позвонит Си Цзиньпину в пятницу

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 сентября, позвонит председателю КНР Си Цзиньпину. Американский лидер анонсировал разговор, заявляя о достижении сделки по TikTok между Вашингтоном и Пекином.

«Крупная торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она завершится в ближайшее время. Также было достигнуто соглашение по поводу «определённой» компании, которую молодёжь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень счастливы», — написал президент США в соцсетях.