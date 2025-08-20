Белый дом запустил аккаунт в TikTok и уже запостил видео
Обложка © TikTok/whitehouse
Несмотря на прежние угрозы запретить TikTok, Белый дом теперь активно осваивает популярную платформу. Там появился официальный аккаунт администрации президента США.
В своём дебютном видео глава Штатов Дональд Трамп обратился к пользователям со словами: «Я - ваш голос», сопроводив ролик подписью: «Америка, мы вернулись! Привет, TikTok?».
Первое видео в аккаунте © TikTok/whitehouse
Следует напомнить, что законодательство, принятое в 2024 году, обязывало TikTok прекратить работу в США, если до 19 января его владелец не найдёт американских покупателей. Данное условие не было выполнено, однако Трамп неоднократно продлевал сроки действия закона, последняя отсрочка установлена до 17 сентября.
По словам пресс-секретаря Белого дома Левитт, текущая администрация намерена максимально широко информировать общественность о «исторических достижениях» президента, а также использовать потенциал TikTok, успешно проявивший себя во время недавних избирательных кампаний.