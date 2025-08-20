Белый дом запустил аккаунт в TikTok и уже запостил видео

Несмотря на прежние угрозы запретить TikTok, Белый дом теперь активно осваивает популярную платформу. Там появился официальный аккаунт администрации президента США.

В своём дебютном видео глава Штатов Дональд Трамп обратился к пользователям со словами: «Я - ваш голос», сопроводив ролик подписью: «Америка, мы вернулись! Привет, TikTok?».

Первое видео в аккаунте © TikTok/whitehouse

Следует напомнить, что законодательство, принятое в 2024 году, обязывало TikTok прекратить работу в США, если до 19 января его владелец не найдёт американских покупателей. Данное условие не было выполнено, однако Трамп неоднократно продлевал сроки действия закона, последняя отсрочка установлена до 17 сентября.