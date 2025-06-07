Администрация Трампа готовит Такеру Карлсону неожиданную роль
FT: Белый дом включил Такера Карлсона в список потенциальных инвесторов TikTok
Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Администрация США изучает возможность участия журналиста Такера Карлсона в качестве инвестора соцсети TikTok. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, Белый дом включил Карлсона в перечень потенциальных покупателей платформы в рамках ускоренного поиска новых владельцев приложения в текущем году. За кандидатуру журналиста выступал вице-президент Джей Ди Вэнс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за сопровождение переговоров по TikTok.
«Я ничего об этом не знаю. <...> Я могу сказать следующее. Я был категорически против и остаюсь категорически против того, чтобы Конгресс Соединённых Штатов запрещал приложения для социальных сетей, потому что им не нравится то, что в них есть», — отметил Карлсон.
Напомним, что ранее Трамп объявил о подписании указа, разрешающего TikTok продолжать функционировать в США в течение ещё 75 дней. Это произошло из-за усердной работы по спасению сервиса его администрацией. Лидер Белого дома выразил надежду на заключение сделки с Китаем по работе приложения. Однако Пекин отказался продавать соцсеть.