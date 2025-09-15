Последней воле не суждено исполниться: Тело биатлонистки Дальмайер эвакуируют с гор Пакистана

Дальмайер ещё при жизни завещала, чтобы в случае опасности никто не рисковал своей жизнью ради её спасения, и чтобы её тело осталось в горах. После завершения биатлонной карьеры в 25 лет, она посвятила себя альпинизму и 8 июля успешно покорила Большую Башню Транго (6287 м).