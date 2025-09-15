Последней воле не суждено исполниться: Тело биатлонистки Дальмайер эвакуируют с гор Пакистана
Bild: Тело погибшей биатлонистки Дальмайер эвакуируют с пакистанских гор
Лаура Дальмайер. Обложка © ТАСС / DPA
Тело Лауры Дальмайер, известной биатлонистки, дважды завоевавшей олимпийское золото, будет эвакуировано с пакистанских гор. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.
Дальмайер ещё при жизни завещала, чтобы в случае опасности никто не рисковал своей жизнью ради её спасения, и чтобы её тело осталось в горах. После завершения биатлонной карьеры в 25 лет, она посвятила себя альпинизму и 8 июля успешно покорила Большую Башню Транго (6287 м).
Напомним, что 31-летняя Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум во время восхождения на Пик Лайла (6096 метров) на высоте около 5700 метров. Её партнёрша сразу вызвала экстренные службы, но из-за труднодоступности района вертолёт смог прибыть только во вторник утром. Спасатели не могли приблизиться к спортсменке из-за угрозы повторного камнепада.