15 сентября, 12:46

Илон Маск вложил $1 миллиард в Tesla

Илон Маск приобрёл 2,57 миллиона акций Tesla на 1 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Бизнесмен Илон Маск приобрёл более 2,5 миллиона акций своей компании Tesla на сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно документу, Маск купил 2,569 миллиона акций общей стоимостью чуть менее 1 миллиарда долларов. После сделки его доля в Tesla составила примерно 413 миллионов акций. Покупка была совершена 12 сентября. До открытия торгов 15 сентября акции Tesla выросли на 7,8% и достигли 426,83 доллара за штуку.

Tesla одобрила премию Маску в $29 млрд, чтобы удержать его в компании
Ранее совет директоров Tesla предложил Илону Маску новый пакет вознаграждений, который может сделать его первым триллионером в истории. План рассчитан на десять лет и предусматривает передачу Маску акций на сумму до 1 трлн долларов при выполнении беспрецедентных условий.

