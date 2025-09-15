Илон Маск вложил $1 миллиард в Tesla
Илон Маск приобрёл 2,57 миллиона акций Tesla на 1 млрд долларов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Бизнесмен Илон Маск приобрёл более 2,5 миллиона акций своей компании Tesla на сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно документу, Маск купил 2,569 миллиона акций общей стоимостью чуть менее 1 миллиарда долларов. После сделки его доля в Tesla составила примерно 413 миллионов акций. Покупка была совершена 12 сентября. До открытия торгов 15 сентября акции Tesla выросли на 7,8% и достигли 426,83 доллара за штуку.
Ранее совет директоров Tesla предложил Илону Маску новый пакет вознаграждений, который может сделать его первым триллионером в истории. План рассчитан на десять лет и предусматривает передачу Маску акций на сумму до 1 трлн долларов при выполнении беспрецедентных условий.