Совет директоров Tesla предложил Маску отказаться от зарплаты и получить $1 трлн

Совет директоров корпорации Tesla предложил пакет вознаграждений для бизнесмена Илона Маска, который может сделать его первым триллионером в истории. Согласно документу, новый десятилетний план предусматривает передачу Маску акций на сумму до 1 трлн долларов при выполнении беспрецедентных условий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо инвесторам от председателя совета Робин Денхолм.

Ключевым требованием является увеличение рыночной капитализации Tesla с текущих 1 трлн долларов до 8,5 трлн долларов к 2035 году, что потребует создания 7,5 трлн долларов дополнительной стоимости для акционеров. Маск не будет получать фиксированную зарплату или бонусы, а сможет активировать 12 уровней вознаграждения (каждый по 1% акций) только при достижении конкретных показателей: значительного роста прибыли, массовых продаж электромобилей, успешного вывода на рынок роботакси и ИИ-роботов.

«Удержание и стимулирование Илона имеют основополагающее значение для того, чтобы Tesla стала самой дорогой компанией в истории», — подчёркивается в письме Денхолм.

При этом Маск сможет продавать полученные акции только через 7,5 лет после одобрения советом директоров.