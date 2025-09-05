Совет директоров Tesla предложил Маску отказаться от зарплаты и получить $1 трлн
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Совет директоров корпорации Tesla предложил пакет вознаграждений для бизнесмена Илона Маска, который может сделать его первым триллионером в истории. Согласно документу, новый десятилетний план предусматривает передачу Маску акций на сумму до 1 трлн долларов при выполнении беспрецедентных условий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо инвесторам от председателя совета Робин Денхолм.
Ключевым требованием является увеличение рыночной капитализации Tesla с текущих 1 трлн долларов до 8,5 трлн долларов к 2035 году, что потребует создания 7,5 трлн долларов дополнительной стоимости для акционеров. Маск не будет получать фиксированную зарплату или бонусы, а сможет активировать 12 уровней вознаграждения (каждый по 1% акций) только при достижении конкретных показателей: значительного роста прибыли, массовых продаж электромобилей, успешного вывода на рынок роботакси и ИИ-роботов.
«Удержание и стимулирование Илона имеют основополагающее значение для того, чтобы Tesla стала самой дорогой компанией в истории», — подчёркивается в письме Денхолм.
При этом Маск сможет продавать полученные акции только через 7,5 лет после одобрения советом директоров.
План будет вынесен на голосование акционеров 6 ноября. Его принятие, вместе с успешным обжалованием предыдущего пакета вознаграждений 2018 года (отменённого судом), может увеличить долю Маска в Tesla до 25% после уплаты налогов. Однако текущие проблемы — падение акций на 30% и снижение продаж из-за политической активности — делают выполнение условий значительно сложнее, чем в 2018 году, когда Маск достиг считавшихся недостижимыми целей.
Напомним, что в июле Маск объявил о намерении основать новую политическую партию в Соединённых Штатах, подав необходимые документы для регистрации организации под названием «Америка». Миллиардер также анонсировал, что первый партийный съезд обещает быть очень увлекательным. Специалисты полагают, что в дальнейшем Маск может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.