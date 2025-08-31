Мессенджер MAX
31 августа, 08:25

Илон Маск предсказал Европе вымирание

Маск заявил, что Европа вымрет, если не решит проблему с рождаемостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В Европе вскоре начнётся процесс вымирания из-за рекордно низкого уровня рождаемости. Об этом сообщил у себя в соцсети Х миллиардер Илон Маск.

«Если уровень рождаемости не вернётся хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет», — уверен Маск.

Бизнесмен прокомментировал сообщение американского сенатора Майка Ли, который привёл статистику смертности и рождаемости в Шотландии. По его данным, с января по июль 2025 года в стране родились 26,3 тыс. человек, а количество смертей составило 35,2 тыс. человек.

ВЦИОМ констатировал, что Россия переживает «демографическую осень»
ВЦИОМ констатировал, что Россия переживает «демографическую осень»

Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что в стране недостаточно мер поддержки для повышения рождаемости. При этом глава государства отмечал, что в России на одну женщину должно приходиться 2,1 ребёнка. Это минимальный коэффициент.

