Илон Маск предсказал Европе вымирание

В Европе вскоре начнётся процесс вымирания из-за рекордно низкого уровня рождаемости. Об этом сообщил у себя в соцсети Х миллиардер Илон Маск.

«Если уровень рождаемости не вернётся хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет» , — уверен Маск.

Бизнесмен прокомментировал сообщение американского сенатора Майка Ли, который привёл статистику смертности и рождаемости в Шотландии. По его данным, с января по июль 2025 года в стране родились 26,3 тыс. человек, а количество смертей составило 35,2 тыс. человек.