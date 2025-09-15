Китайские журналисты вспомнили высказывание президента России Владимира Путина, сделанное в 2013 году. Российский лидер процитировал распространённое на Западе утверждение об отношениях Москвы и Европы как о паре «икра и водка», тонко парируя, что оба этих продукта исконно российские. Современный контекст только подтверждает давнюю иронию, пишет Sohu.

«Они ведь привыкли как? По известному принципу: сначала давай съедим твоё, потом каждый своё», — сказал Путин 12 лет назад во время беседы с участниками дискуссионного клуба «Валдай».

Китайские обозреватели считают, что шутка Путина стала пророческой. Показательным примером стала ситуация с Германией. Экономика страны серьёзно пострадала после принудительного отказа от российских энергоносителей в угоду американским интересам. Некогда мощная немецкая промышленность оказалась на грани деиндустриализации, накрытая волной банкротств.