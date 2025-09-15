Запрещали ещё до Госдумы: Онищенко высказался о браках между двоюродными братьями и сёстрами

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru объяснил, чем опасны браки между двоюродными братьями и сёстрами. По его словам, такие союзы — так называемые кровнородственные — считаются крайне нежелательными и даже опасными.

Собеседник Life.ru отметил, что близкородственное скрещивание повышает риск рождения детей с врождёнными дефектами, наследственными болезнями и генетическими нарушениями. При этом происходит «уплотнение» генофонда и снижение его разнообразия, что ведёт к ухудшению здоровья будущих поколений.

Кровосмешение считается запрещённым и абсолютно нежелательным по медицинским, социальным и этическим причинам. Оно негативно сказывается на генофонде и здоровье населения в целом, поэтому в большинстве обществ и государств существуют строгие запреты и ограничения на подобные союзы. Геннадий Онищенко

Он напомнил, что ещё до появления современных институтов, таких как Государственная дума, подобные браки в большинстве обществ были строго запрещены — как по медицинским, так и по социальным и этическим причинам.