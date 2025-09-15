Москвичи смогут увидеть северное сияние на этой неделе

В ночь на 16 сентября над Москвой ожидается уникальное природное явление — полярное сияние. Причины явления и его возможные последствия объяснил астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай.

Специалист рассказал, что феномен вызван свечением молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров. Дополнительное ускорение происходит в момент столкновения солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Учёный отметил, что подобные события за пределами северных широт являются большой редкостью, но иногда случаются.

«Я это в юности видел в городе Шахты в Ростовской области. Наблюдал и понял, что это полярное сияние. Даже до Ростова дошло», — добавил эксперт в беседе с 360.ru.