Москвичи смогут увидеть северное сияние на этой неделе
Астрофизик Чугай: В Москве в ночь на вторник можно будет увидеть северное сияние
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
В ночь на 16 сентября над Москвой ожидается уникальное природное явление — полярное сияние. Причины явления и его возможные последствия объяснил астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай.
Специалист рассказал, что феномен вызван свечением молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров. Дополнительное ускорение происходит в момент столкновения солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Учёный отметил, что подобные события за пределами северных широт являются большой редкостью, но иногда случаются.
«Я это в юности видел в городе Шахты в Ростовской области. Наблюдал и понял, что это полярное сияние. Даже до Ростова дошло», — добавил эксперт в беседе с 360.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что мощный выброс солнечного ветра из крупной корональной дыры спровоцирует на Земле продолжительную магнитную бурю, которая, по данным учёных, может длиться до шести суток. Пик геомагнитных возмущений прогнозируется на 14–16 сентября. Ожидается, что мощность бури достигнет уровня G3.