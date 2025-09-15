Работает визажистом, воспитывает сына: Россиянка победила в конкурсе «Миссис Европа-2025»

Россиянка Анастасия Белик завоевала титул «Миссис Европа-2025» на международном конкурсе в болгарской Софии. 31-летняя жительница Владивостока стала первой представительницей Дальнего Востока, победившей в этом соревновании, она обошла участниц из стран Европейского союза, Турции, Сербии, Черногории и Украины.

« Титул «Миссис Европа» второй год подряд сохраняется за Россией: победительницей 2025 года стала жительница Владивостока Анастасия Белик. В силу политических обстоятельств Анастасия выступала с лентой «Дальний Восток» и стала первой дальневосточницей, победившей в международном конкурсе красоты такого уровня », — говорится в сообщении.

Анастасия поделилась, что дорога к успеху была трудной, но чувство патриотизма вдохновляло её. Она считает, что звание «Миссис Европа» стало заслуженной наградой за долгие месяцы подготовки. Анастасия, работающая визажистом и воспитывающая восьмилетнего сына, также известна своей благотворительной деятельностью во Владивостоке. В текущем году она сначала победила в конкурсе «Миссис Владивосток», а затем заняла второе место на российском этапе «Миссис Россия Европа», что позволило ей участвовать в международном финале.