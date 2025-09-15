Стартовал приём заявок на премию «Все цвета джаза»

Радио JAZZ 89.1 FM объявило о старте приёма заявок на XI ежегодную премию «Все цвета джаза». Торжественная церемония вручения наград пройдёт 19 ноября в московском театре «Одеон».

Конкурс охватывает все ключевые направления индустрии: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», а также специальную номинацию «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

Приём заявок продлится до 20 октября на сайте радиостанции. С 27 октября до 10 ноября в онлайн-голосовании слушатели определят тройку финалистов в каждой категории, а победителей назовёт экспертное жюри до 14 ноября. Итоги огласят в день премии.

«Наша премия – это большое культурное событие. Сюда съезжаются лучшие музыканты индустрии, мы приглашаем их в качестве гостей, экспертов и жюри. Активными участниками будут и наши любимые слушатели. Ежемесячная аудитория Радио JAZZ составляет около 2 млн человек – это настоящие ценители музыки, и каждый из них может повлиять на ход музыкальной истории в ходе голосования», — отметила программный директор Радио JAZZ Наталья Фокина.

Премия традиционно собирает ведущих исполнителей и звёздных гостей, становится центром внимания СМИ, блогеров и глянца. С момента основания в 2014 году на её сцене выступили более 100 артистов, включая Игоря Бутмана, Ларису Долину, Сергея Жилина, Валерия Сюткина, Сергея Мазаева, Вадима Эйленкрига, Мариам Мерабову и многих других.