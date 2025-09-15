В Кемерове автослесарь купил форму МВД и занялся отловом самокатчиков

В Кемерове 37-летний автослесарь был задержан за то, что в полицейской форме пытался останавливать и контролировать движение самокатчиков на дорогах. Об этом сообщили в МВД региона.

В Кемерово задержали мужчину, который надел полицейскую форму и пугал самокатчиков. Видео © VK / Полиция Кузбасса

«Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выявили публикацию в СМИ и интернете с фотографиями мужчины на бульваре Строителей. Автослесарь объяснил, что купил форму в специализированном магазине. Участковый уполномоченный изъял форменное обмундирование и составил протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов.