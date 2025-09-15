Загадочная смерть туристки в Сочи: Женщина приехала к сыну и умерла прямо на пляже
На сочинском пляже «Цирк» внезапно скончалась пожилая женщина. Туристке в возрасте 62 лет неожиданно стало плохо, сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края.
Как передаёт RG.ru, отдыхавшая на пляже женщина приехала навестить сына. Находившиеся рядом туристы вызвали скорую помощь, однако врачи оказались бессильны. Тело передано специалистам для проведения судебно-медицинской экспертизы.
