15 сентября, 13:52

Загадочная смерть туристки в Сочи: Женщина приехала к сыну и умерла прямо на пляже

Туристка умерла на муниципальном пляже в Сочи по неизвестной причине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucertolone

На сочинском пляже «Цирк» внезапно скончалась пожилая женщина. Туристке в возрасте 62 лет неожиданно стало плохо, сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края.

Как передаёт RG.ru, отдыхавшая на пляже женщина приехала навестить сына. Находившиеся рядом туристы вызвали скорую помощь, однако врачи оказались бессильны. Тело передано специалистам для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Life.ru рассказывал, как внезапно оборвалась жизнь школьницы в Ульяновской области. Девочка умерла прямиком на линейке из-за отказа кардиостимулятора.

Мария Любицкая
