Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала катастрофической ситуацию в Западной Европе. По её словам, европейские страны, сталкиваясь с внутренними трудностями, создают видимость внешней агрессии со стороны Востока.

«Всё это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше», — сказала дипломат в разговоре с журналистами.

Захарова полагает, что нынешняя русофобия и белорусофобия не имеют под собой реальных оснований и служат лишь поводом для выдумывания новых аргументов. Она утверждает, что эти действия, создающие видимость восточной агрессии, используются для нагнетания страха среди собственного населения. Таким образом, по её словам, власти стремятся заручиться большей поддержкой для киевского режима и ещё сильнее погрузиться в тупиковую ситуацию, которую сами же и спровоцировали.