В России одобрили ужесточение наказания для экс-заключённых за дезертирство
ТАСС: Комиссия кабмина одобрила ужесточение наказания для экс-заключённых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anelo
Правительственная комиссия поддержала законопроект, который ужесточает наказание для бывших заключённых, сбежавших из армии после подписания контракта с Минобороны. Сейчас такие военнослужащие могут получить до пяти лет за дезертирство, но по новым правилам срок может достигать 12 лет, передаёт ТАСС.
«Поправками предлагается ввести особо квалифицированные составы уголовных преступлений», — сказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Новые правила касаются двух категорий: тех, кого освободили от тюрьмы ради службы по контракту, и тех, у кого приостановили уголовное дело по просьбе военных. Если такие военнослужащие самовольно покидают часть или симулируют болезнь во время мобилизации или боевых действий, их будут судить строже. Например, за побег из части в военное время бывшему заключенному будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Сейчас максимальный срок для любого военнослужащего за такое нарушение — 5 лет.
Ранее сообщалось, что в России предложили предоставлять лицам без гражданства право служить в армии по контракту. Действующее законодательство позволяет заключать соглашение о службе только гражданам России или иностранцам.