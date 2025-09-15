В России одобрили ужесточение наказания для экс-заключённых за дезертирство

Правительственная комиссия поддержала законопроект, который ужесточает наказание для бывших заключённых, сбежавших из армии после подписания контракта с Минобороны. Сейчас такие военнослужащие могут получить до пяти лет за дезертирство, но по новым правилам срок может достигать 12 лет, передаёт ТАСС .

Новые правила касаются двух категорий: тех, кого освободили от тюрьмы ради службы по контракту, и тех, у кого приостановили уголовное дело по просьбе военных. Если такие военнослужащие самовольно покидают часть или симулируют болезнь во время мобилизации или боевых действий, их будут судить строже. Например, за побег из части в военное время бывшему заключенному будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Сейчас максимальный срок для любого военнослужащего за такое нарушение — 5 лет.