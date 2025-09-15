Владимир Путин
15 сентября, 14:26

Духовное управление Адыгеи назвало подкинутую голову свиньи к мечети провокацией

В Адыгее неизвестные подкинули свиную голову к мечети. Обложка © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

В ауле Козет Тахтамукайского района Адыгеи неизвестные подбросили свиную голову к мечети. Духовное управление мусульман республики и Краснодарского края назвало это подлой провокацией. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В Адыгее неизвестные подкинули свиную голову к мечети. Видео © Telegram / ЧП Майкоп / Республика Адыгея

«У данного поступка есть лишь одно объяснение – это подлая провокация, направленная на дестабилизацию в нашем регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе. Однако жители Адыгеи, как и все россияне, сильны своим единством», — говорится в сообщении.

Духовное управление призвало мусульман не поддаваться на провокации и сохранять бдительность. В ведомстве подчеркнули решительное осуждение случившегося и напомнили о важности межнационального и межконфессионального согласия в регионе.

Ранее в Германии полиция начала поиски злоумышленников, которые подбросили свиную голову к еврейскому мемориалу Прагер-Хаус. Здание раньше принадлежало семье еврейских торговцев, членов которой убили нацисты. Инцидент произошёл в городе Апольд, федеральная земля Тюрингия.

Милена Скрипальщикова
