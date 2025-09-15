Датская компания совместно с Киевом испытывает дроны в Донбассе

Датская компания Renegade UxS разрабатывает дроны и средства РЭБ при содействии украинских спецназовцев и испытывает их на Донбассе. Об этом сообщает портал Intelligence Online.

«Renegade... разрабывает прототипы дронов и средств РЭБ, а затем отправляет их на поле боя на Украине», — говорится в статье.

Ключевой особенностью деятельности компании является практика немедленного тестирования разработок в реальных условиях Донбасса при непосредственном участии украинских спецназовцев. Как отмечает издание, такой подход позволяет проводить оперативную доработку систем с учётом фронтовых реалий. Значительную часть персонала компании составляют бывшие операторы датского спецназа, включая одного из руководителей проекта.