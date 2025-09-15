Датская компания совместно с Киевом испытывает дроны в Донбассе
Датская компания Renegade UxS разрабатывает дроны и средства РЭБ при содействии украинских спецназовцев и испытывает их на Донбассе. Об этом сообщает портал Intelligence Online.
«Renegade... разрабывает прототипы дронов и средств РЭБ, а затем отправляет их на поле боя на Украине», — говорится в статье.
Ключевой особенностью деятельности компании является практика немедленного тестирования разработок в реальных условиях Донбасса при непосредственном участии украинских спецназовцев. Как отмечает издание, такой подход позволяет проводить оперативную доработку систем с учётом фронтовых реалий. Значительную часть персонала компании составляют бывшие операторы датского спецназа, включая одного из руководителей проекта.
Ранее глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль озвучил прогноз, согласно которому в 2026 году стране потребуется порядка 120 миллиардов долларов на оборонные нужды. По его словам, эта сумма будет необходима вне зависимости от дальнейшего развития конфликта. Шмыгаль также отметил, что Украина не обладает достаточными производственными мощностями для самостоятельного обеспечения себя необходимым военным оборудованием, в том числе беспилотными летательными аппаратами.