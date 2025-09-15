Двое подростков помочились в суп для 4000 человек ради лайков в соцсетях

В Китае двое подростков помочились в кастрюлю с супом и распространили запись в соцсетях. Суд назначил двум 17-летним школьникам штраф в размере 2,2 млн юаней (около 26 млн рублей) за инцидент в местном кафе, пишет Jornal de Notícias.

«Штраф составляет 130 000 юаней (1,5 млн рублей) за уборку и замену материалов и еще 2,07 млн юаней (24,5 млн рублей) за потерю дохода, ущерб репутации и судебные издержки», – говорится в материале.