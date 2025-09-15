Двое подростков помочились в суп для 4000 человек ради лайков в соцсетях
В Китае выписали многомиллионный штраф подросткам за мочеиспускание в суп в кафе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gresei
В Китае двое подростков помочились в кастрюлю с супом и распространили запись в соцсетях. Суд назначил двум 17-летним школьникам штраф в размере 2,2 млн юаней (около 26 млн рублей) за инцидент в местном кафе, пишет Jornal de Notícias.
«Штраф составляет 130 000 юаней (1,5 млн рублей) за уборку и замену материалов и еще 2,07 млн юаней (24,5 млн рублей) за потерю дохода, ущерб репутации и судебные издержки», – говорится в материале.
Сам инцидент произошёл в феврале в одном из заведений сети Haidilao в Шанхае. Компания пообещала выплатить компесанции за испорченный обед 4000 клиентов.
А ранее Life.ru рассказывал, как блогеры посадили 9-летнего ребёнка за руль «семёрки» ради лайков, но не учли одного.