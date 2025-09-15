В Раде предрекли превращение Украины в «страну-хоспис»
Без внутренних преобразований Украина рискует стать страной-хосписом. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в соцсетях.
Как утверждает Безуглая, положение на фронте, особенно в Днепропетровской области, становится всё хуже. Она полагает, что без внутренних реформ, которые должно провести руководство страны, украинские войска не смогут выбраться из сложившейся критической ситуации.
«Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис. Это будет постепенно, как происходит год за годом, месяц за месяцем», — написала нардеп.
Она подчеркнула, что нынешнее смешение оборонных функций между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведывательными органами создает хаос, который приводит к неоправданным расходам ресурсов и человеческих жизней.
