Политолог объяснила, зачем Трамп предложил трёхсторонний формат переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп намекнул, что трёхсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться уже скоро. Почему Вашингтон настаивает на подобном формате, объяснила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

По её словам, глава Белого дома считает, что эффективное урегулирование конфликта возможно только при участии всех ключевых игроков. Однако достигнуть компромисса крайне трудно, учитывая полярные позиции Москвы и Киева. Это подтверждает отказ Зеленского от приглашения Путина посетить Москву.

«Дональд Трамп, допустивший возможность проведения трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США в относительно короткие сроки, демонстрирует прагматичный подход к разрешению конфликта», – отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Давидян отметила, что участие Трампа в роли посредника способно уменьшить разногласия между сторонами, что, в свою очередь, повысит результативность переговоров.

При этом она уточнила, что без предварительной дипломатической подготовки саммит рискует оказаться бесплодным. Киев использует риторику о трёхстороннем формате для политического давления, тогда как Москва настаивает на экспертной проработке деталей до встречи на высшем уровне.