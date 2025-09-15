Премьер Испании осудил двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля
Премьер Испании Санчес призвал отстранить Израиль от спортивных мероприятий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты, применяемые к российским и израильским спортсменам. Он отметил, что атлеты из России были отстранены от многих международных турниров, тогда как израилетяне продолжают выступать без ограничений.
«Россия и Израиль не должны быть допущены на международные турниры», — заявил он.
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар раскритиковал Педро Санчеса, назвав его и его правительство «позором» для Испании. Поводом для такой оценки стал срыв финального этапа велогонки «Вуэльта Испании», в котором участвовала израильская команда.