15 сентября, 14:39

Премьер Испании осудил двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля

Премьер Испании Санчес призвал отстранить Израиль от спортивных мероприятий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты, применяемые к российским и израильским спортсменам. Он отметил, что атлеты из России были отстранены от многих международных турниров, тогда как израилетяне продолжают выступать без ограничений.

«Россия и Израиль не должны быть допущены на международные турниры», — заявил он.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар раскритиковал Педро Санчеса, назвав его и его правительство «позором» для Испании. Поводом для такой оценки стал срыв финального этапа велогонки «Вуэльта Испании», в котором участвовала израильская команда.

Наталья Демьянова
