Премьер Испании осудил двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты, применяемые к российским и израильским спортсменам. Он отметил, что атлеты из России были отстранены от многих международных турниров, тогда как израилетяне продолжают выступать без ограничений.

«Россия и Израиль не должны быть допущены на международные турниры», — заявил он.