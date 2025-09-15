Путин объявил благодарность четырём больницам Курской области

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении коллективов четырёх медицинских учреждений Курской области за проявленные высокий профессионализм и отвагу. Документ с благодарностью главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Благодарность объявлена коллективам Курской городской клинической больницы №3, Беловской центральной районной больницы, Медвенской центральной районной больницы и Рыльской центральной районной больницы. В распоряжении подчёркивается, что медицинский персонал этих учреждений продемонстрировал исключительную преданность долгу при выполнении профессиональных обязанностей в сложных условиях, что позволило обеспечить непрерывное оказание квалифицированной медицинской помощи населению региона и бойцам СВО.