Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей из Прикамья

В Пермском крае простятся с бойцом СВО и отцом пятерых детей
Владимир Грибанов. Обложка © VK /Администрация Верещагинского округа
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Пермского края, который был отцом пятерых детей. Трагическую новость официально подтвердила пресс-служба районной администрации через сообщество в социальной сети «ВКонтакте».
Погибшим военнослужащим оказался Владимир Грибанов, занимавший перед мобилизацией должность водителя-экспедитора в местном предприятии грузоперевозок. В зоне СВО он проходил службу в должности командира отделения в звании гвардии старшины.
«Наш храбрый и отважный Герой. Смелый защитник Родины, опора и пример. Владимир Николаевич Грибанов, гвардии старшина ВС РФ, старший наводчик 3 миномётного отделения миномётного взвода, погиб 29 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
Владимир вместе с супругой являлись многодетными родителями, воспитывавшими трёх сыновей и двух дочерей: Михаила, Николая, Надежду, Екатерину и Ксению. В опубликованном обращении выражаются глубокие соболезнования всем родным и близким, а также указывается, что земляки всегда будут помнить и гордиться своим героем.
Для прощания с погибшим бойцом церемония запланирована на 16 сентября в 11:00 в деревенском клубе населённого пункта Бородули. В 11:30 начнётся траурный митинг с участием жителей района, представителей власти и ветеранских организаций.
