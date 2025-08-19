Путин: Семьям погибших участников СВО нужно уделять особое внимание

Президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, должна оставаться одной из главных задач региональных властей.

Во вторник глава государства принял в Кремле с докладом врио руководителя Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Основной темой обсуждения стали меры поддержки участников СВО и их семей.

«Вы сказали про тех людей, которые жизнь свою отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое, личное внимание должно быть этому делу», — подчеркнул Путин.