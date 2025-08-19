Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 10:38

Путин: Семьям погибших участников СВО нужно уделять особое внимание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, должна оставаться одной из главных задач региональных властей.

Во вторник глава государства принял в Кремле с докладом врио руководителя Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Основной темой обсуждения стали меры поддержки участников СВО и их семей.

«Вы сказали про тех людей, которые жизнь свою отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое, личное внимание должно быть этому делу», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Гольдштейн отметил, что в Коми вопрос поддержки контролируется на постоянной основе: «Каждая семья участника СВО у нас на контроле».

Раннее Владимир Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям участников спецоперации. Президент призвал вовлекать бойцов СВО в работу с молодым поколением и объяснил, почему в России так много настоящих героев.

«Чтобы они услышали нас из Кремля»: Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь бойцов на фронте
«Чтобы они услышали нас из Кремля»: Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь бойцов на фронте
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar