Путин: Семьям погибших участников СВО нужно уделять особое внимание
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, должна оставаться одной из главных задач региональных властей.
Во вторник глава государства принял в Кремле с докладом врио руководителя Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Основной темой обсуждения стали меры поддержки участников СВО и их семей.
«Вы сказали про тех людей, которые жизнь свою отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое, личное внимание должно быть этому делу», — подчеркнул Путин.
В свою очередь Гольдштейн отметил, что в Коми вопрос поддержки контролируется на постоянной основе: «Каждая семья участника СВО у нас на контроле».
Раннее Владимир Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям участников спецоперации. Президент призвал вовлекать бойцов СВО в работу с молодым поколением и объяснил, почему в России так много настоящих героев.