Олимпийский чемпион из Швеции в 14-й раз побил мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь продемонстрировал своё превосходство, установив новый мировой рекорд. На чемпионате мира в Токио он преодолел планку на высоте 6 метров 30 сантиметров, что стало его 14-м мировым достижением в карьере.

25-летний спортсмен улучшил собственный предыдущий рекорд на один сантиметр, установленный в августе на турнире в Будапеште. Дюплантис отметил, что каждая новая высота даётся с большим трудом и требует полной отдачи. Второе место занял греческий спортсмен Эммануил Каралис с результатом 6 метров, а третью позицию занял австралиец Кёртис Маршалл, преодолевший 5 метров 95 сантиметров.

Дюплантис является олимпийским чемпионом 2021 и 2024 годов, трёхкратным чемпионом Европы и обладателем премии Laureus 2024 года. Он подчеркнул, что токийский результат стал особо значимым после интенсивной подготовки в предсезонный период.