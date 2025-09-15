Владимир Путин
15 сентября, 15:34

Стало известно, в какие даты вход в Эрмитаж будет бесплатным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Эрмитаж приготовил приятный сюрприз своим гостям: посещение экспозиций будет бесплатным целых восемь дней в году. Кроме того, каждый четверг пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты получат свободный проход. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

«У нас день бесплатный для всех это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря», — рассказал Пиотровский.

Ранее Пиотровский назвал «глупой» возрастную маркировку в музеях. Однако он подчеркнул, что она уже стала частью современной реальности, с которой необходимо считаться, несмотря на попытки противодействия ей. Пиотровский отметил, что даже при наличии обязательной маркировки, дети вместе с родителями могут посещать выставки.

