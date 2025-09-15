Стало известно, в какие даты вход в Эрмитаж будет бесплатным
Пиотровский заявил, что вход в Эрмитаж будет бесплатным восемь дней в году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry
Эрмитаж приготовил приятный сюрприз своим гостям: посещение экспозиций будет бесплатным целых восемь дней в году. Кроме того, каждый четверг пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты получат свободный проход. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.
«У нас день бесплатный для всех — это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря», — рассказал Пиотровский.
Ранее Пиотровский назвал «глупой» возрастную маркировку в музеях. Однако он подчеркнул, что она уже стала частью современной реальности, с которой необходимо считаться, несмотря на попытки противодействия ей. Пиотровский отметил, что даже при наличии обязательной маркировки, дети вместе с родителями могут посещать выставки.