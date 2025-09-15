Украина показала делегации из США месторождения в рамках сделки по ресурсам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Украина и представители делегации США провели осмотр первых перспективных месторождений в Кировоградской области в рамках ресурсного соглашения между странами. Об этом проинформировал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Незалежной Алексей Соболев.
«Первый визит с американскими партнёрами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией США посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе», — написал он в соцсетях.
Соболев отметил, что делегация осмотрела Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Ликаревское месторождение. На последнем ведётся добыча титановой руды, и там же, вероятно, расположены залежи гафния.
Напомним, 30 апреля между Вашингтоном и Киевом был подписан договор о разработке недр Незалежной. Соглашение включает добычу полезных ископаемых и минералов: нефть, природный газ, алюминий и прочее. Штаты рассчитывают, что сделка принесёт прибыль свыше 350 миллиардов долларов. Договор был ратифицирован Верховной радой 8 мая, спустя недели после публикации текста, где, к слову, не было сказано ни слова о гарантиях безопасности для Украины, на которых так настаивал Владимир Зеленский.