Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 15:17

Украина показала делегации из США месторождения в рамках сделки по ресурсам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Украина и представители делегации США провели осмотр первых перспективных месторождений в Кировоградской области в рамках ресурсного соглашения между странами. Об этом проинформировал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Незалежной Алексей Соболев.

«Первый визит с американскими партнёрами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией США посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе», — написал он в соцсетях.

Соболев отметил, что делегация осмотрела Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Ликаревское месторождение. На последнем ведётся добыча титановой руды, и там же, вероятно, расположены залежи гафния.
Правительство Украины засекретило два документа по ресурсной сделке с США
Правительство Украины засекретило два документа по ресурсной сделке с США

Напомним, 30 апреля между Вашингтоном и Киевом был подписан договор о разработке недр Незалежной. Соглашение включает добычу полезных ископаемых и минералов: нефть, природный газ, алюминий и прочее. Штаты рассчитывают, что сделка принесёт прибыль свыше 350 миллиардов долларов. Договор был ратифицирован Верховной радой 8 мая, спустя недели после публикации текста, где, к слову, не было сказано ни слова о гарантиях безопасности для Украины, на которых так настаивал Владимир Зеленский.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar