«Первый визит с американскими партнёрами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией США посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе», — написал он в соцсетях.

Напомним, 30 апреля между Вашингтоном и Киевом был подписан договор о разработке недр Незалежной. Соглашение включает добычу полезных ископаемых и минералов: нефть, природный газ, алюминий и прочее. Штаты рассчитывают, что сделка принесёт прибыль свыше 350 миллиардов долларов. Договор был ратифицирован Верховной радой 8 мая, спустя недели после публикации текста, где, к слову, не было сказано ни слова о гарантиях безопасности для Украины, на которых так настаивал Владимир Зеленский.