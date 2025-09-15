Собака Буся таинственно пропала из машины в очереди на Крымском мосту

Собака Буся потерялась в очереди на Крымский мост, и теперь хозяева развернули целую операцию по поиску питомца, сообщает Mash на волне.

По информации Telegram-канала, семья из четырёх человек вместе с Бусей выехала из Алушты около 9 утра. К шести вечера пёсик всё ещё был с ними, сидел вместе с детьми — взрослые запомнили этот момент, потому что заправлялись. Пропажу Буси обнаружили только в три часа ночи, когда уже проехали мост, в Краснодаре. При каких обстоятельствах собака исчезла из салона авто, дети объяснить не смогли.

Семья вернулась назад, к мосту, где отцу семейства сообщили, что потеряшку видели, она сидела и ждала их у обочины. Встревоженные хозяева предполагают, что их любимицу подобрали, но вряд ли — Буся обычно не даётся в чужие руки.