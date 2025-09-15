Россия рекордно снизила использование доллара и евро во внешней торговле

Россия существенно снизила зависимость от «токсичных» валют, таких как доллар и евро, сведя их долю к историческому минимуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Использование доллара и евро в экспортных операциях резко упало, опустившись до 14,6% в импорте, а в экспорте — до 13,1%. Лишь незначительная доля приходится на расчёты с американским континентом (51,8%) и европейскими странами (26,1%). Зато доминирует рубль, занимая лидирующую позицию в большинстве регионов мира.

Рубль остаётся главным инструментом расчётов, несмотря на сокращение доли на 1,2 процентного пункта за последний месяц. Его роль особенно заметна в торговых отношениях с африканскими государствами и странами Карибского бассейна, где рублёвые операции достигают соответственно 94,9% и 97,8%.

Импортные операции тоже демонстрируют снижение роли западных валют. Если раньше доллар и евро составляли примерно пятую часть платежей, то теперь этот показатель едва превышает 14%. Однако наиболее зависимы от американской и европейской валют остаются поставки из Америки (34,3%) и стран Европы (29,9%).

При этом рубль стремительно укрепляется в качестве основной валюты оплаты. Всего за месяц его доля выросла до 55,1%, приблизившись к рекордному уровню апреля 2025 года. Особенно активно рубли используются при закупках из азиатских стран, Африки и Карибского региона.