В Дании суд приговорил россиянина к шести годам тюрьмы

Датский суд приговорил 38-летнего россиянина Сергея Иконникова к шести годам тюрьмы за производство взрывчатки, связанное с эвакуацией аэропорта Биллунн. Его также выдворят из страны с пожизненным запретом на въезд, передаёт телерадиокомпания DR.

Несмотря на снятие наиболее серьезного обвинения, 38-летний россиянин был признан виновным датским судом по ряду других преступлений. Ему инкриминируется производство 1,2 кг взрывчатки, подрыв банкомата у входа в «Леголенд», незаконная транспортировка взрывчатых веществ и действия, приведшие к закрытию аэропорта. Прокурор Беттина Лауридсен Вагнер предложила назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет.

«Сергей Иконников извинился и раскаялся в своём последнем обращении в захватывающем деле об угрозе взрыва в аэропорту Биллунна... Сложно сказать, сработало ли извинение, потому что спустя два часа председательствующий судья зачитал приговор трех судей и шести присяжных. Приговор гласил: шесть лет тюрьмы... При этом россиянин высылается из Дании с бессрочным запретом на возвращение», — говорится в публикации DR.

По информации телерадиокомпании, Иконников признал свою вину и согласился с приговором. В своем обращении к суду и присяжным он выразил глубокое раскаяние, извинился за причиненные неудобства и заявил о готовности понести заслуженное наказание.