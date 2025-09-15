На Землю надвигается новый геомагнитный удар

Вечером в понедельник, 15 сентября, ожидается повторное усиление геомагнитной активности, которое может достичь значительной интенсивности. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно мониторингу, пик возмущений магнитосферы Земли был зафиксирован утром 15 сентября. Во второй половине дня показатели находились на грани начала слабой магнитной бури уровня G1, однако вечером геомагнитная активность может резко увеличиться. Основанием для этого прогноза служат данные о состоянии межпланетного магнитного поля и ключевые параметры солнечного ветра.

Заведующий лабораторией Сергей Богачев в комментарии для ТАСС сообщил, что к вечеру буря имеет потенциал достичь уровня G3, который классифицируется как сильный.

«Мы ожидаем ближе к вечеру второй пик сравнимой интенсивности, в том числе с высокой вероятностью полярных сияний», — отметил учёный.