Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 18:25

На Землю надвигается новый геомагнитный удар

ИКИ РАН: Вечером 15 сентября возможен повторный всплеск геомагнитной активности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Вечером в понедельник, 15 сентября, ожидается повторное усиление геомагнитной активности, которое может достичь значительной интенсивности. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно мониторингу, пик возмущений магнитосферы Земли был зафиксирован утром 15 сентября. Во второй половине дня показатели находились на грани начала слабой магнитной бури уровня G1, однако вечером геомагнитная активность может резко увеличиться. Основанием для этого прогноза служат данные о состоянии межпланетного магнитного поля и ключевые параметры солнечного ветра.

Заведующий лабораторией Сергей Богачев в комментарии для ТАСС сообщил, что к вечеру буря имеет потенциал достичь уровня G3, который классифицируется как сильный.

«Мы ожидаем ближе к вечеру второй пик сравнимой интенсивности, в том числе с высокой вероятностью полярных сияний», — отметил учёный.

Забыть про жареное: Врач раскрыла, какие продукты помогут пережить мощнейшую за 3 месяца магнитную бурю
Забыть про жареное: Врач раскрыла, какие продукты помогут пережить мощнейшую за 3 месяца магнитную бурю

Ранее астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай сообщил, что в ночь с 15 на 16 сентября полярное сияние смогут увидеть жители и гости Москвы. Учёный подчеркнул, что подобные события являются большой редкостью за пределами северных широт.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Магнитные бури
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar