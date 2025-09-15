«Никогда не согласятся»: Политолог высказался о возможном запрете на въезд в ЕС для россиян

Страны Европейского союза не поддержат полный запрет на въезд российских туристов из-за экономических интересов ключевых туристических направлений. Такое мнение в интервью изданию «Постньюс» высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат политических наук Александр Спасов.

Эксперт пояснил, что такие страны, как Италия, Испания и Греция, традиционно получающие значительный доход от туризма, не согласятся на подобные меры из-за риска существенных экономических потерь. Он добавил, что введение запрета потребовало бы получения как минимум двух третей голосов стран-членов ЕС, что в текущих условиях представляется маловероятным.

«На эту меру никогда не согласятся страны, куда чаще всего российские туристы ездят отдыхать. Это Италия, Испания, Греция. Существенная часть их дохода складывается из туризма», — ответил он.

Спасов также отметил, что потенциальный запрет создал бы дополнительные риски для международного бизнеса, связанного с туристической отраслью. По его оценке, большинство государств ЕС не готовы поддержать подобное решение, что делает его принятие на общеевропейском уровне практически невозможным.