«Никогда не согласятся»: Политолог высказался о возможном запрете на въезд в ЕС для россиян
Политолог Спасов: Не все страны ЕС готовы ввести запрет на въезд для туристов из РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tanya_Terekhina
Страны Европейского союза не поддержат полный запрет на въезд российских туристов из-за экономических интересов ключевых туристических направлений. Такое мнение в интервью изданию «Постньюс» высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат политических наук Александр Спасов.
Эксперт пояснил, что такие страны, как Италия, Испания и Греция, традиционно получающие значительный доход от туризма, не согласятся на подобные меры из-за риска существенных экономических потерь. Он добавил, что введение запрета потребовало бы получения как минимум двух третей голосов стран-членов ЕС, что в текущих условиях представляется маловероятным.
«На эту меру никогда не согласятся страны, куда чаще всего российские туристы ездят отдыхать. Это Италия, Испания, Греция. Существенная часть их дохода складывается из туризма», — ответил он.
Спасов также отметил, что потенциальный запрет создал бы дополнительные риски для международного бизнеса, связанного с туристической отраслью. По его оценке, большинство государств ЕС не готовы поддержать подобное решение, что делает его принятие на общеевропейском уровне практически невозможным.
Напомним, что некоторые страны ЕС предлагают ввести полный запрет на въезд российских туристов. Эту идею продвигают наиболее воинственно настроенные государства. Тем не менее часть стран опасается ответных мер Москвы.