Хинштейн пригрозил подрядчику бесплатной работой за срыв ремонта в школе

Избранный губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал курского подрядчика за неисполнение сроков ремонта школы. Он пообещал, что подрядчик будет трудиться бесплатно с «трёхразовым питанием», если не ускорит работы.

15 сентября на заседании правительства Курской области выяснилось, что подрядчик Роман Сергеев, выполняющий ремонт в районной школе, опаздывает с выполнением работ. Существуют серьёзные риски, что он не завершит объект в этом году. Также он затягивает сроки на площади «Куряночка» в Курске.

«Что касается «Спецрегионгаранта» и гражданина Сергеева, то у меня всё больше возникает предчувствие, что ему самому предстоит заниматься работами, подобными тем, что происходят у Куряночки, но бесплатно. Роман Геннадьевич, вы не просто с огнём играете, я вам ответственно говорю, для вас лично всё это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза в день у нас там питание. Вам ваши знакомые расскажут», — заявил Хинштейн на заседании.

Он также сообщил, что направил обращение в правоохранительные органы, связанное с корпорацией развития Курской области и подрядной организацией «Спецрегионгарант».