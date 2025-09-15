Хинштейн пригрозил подрядчику бесплатной работой за срыв ремонта в школе
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Избранный губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал курского подрядчика за неисполнение сроков ремонта школы. Он пообещал, что подрядчик будет трудиться бесплатно с «трёхразовым питанием», если не ускорит работы.
15 сентября на заседании правительства Курской области выяснилось, что подрядчик Роман Сергеев, выполняющий ремонт в районной школе, опаздывает с выполнением работ. Существуют серьёзные риски, что он не завершит объект в этом году. Также он затягивает сроки на площади «Куряночка» в Курске.
«Что касается «Спецрегионгаранта» и гражданина Сергеева, то у меня всё больше возникает предчувствие, что ему самому предстоит заниматься работами, подобными тем, что происходят у Куряночки, но бесплатно. Роман Геннадьевич, вы не просто с огнём играете, я вам ответственно говорю, для вас лично всё это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза в день у нас там питание. Вам ваши знакомые расскажут», — заявил Хинштейн на заседании.
Он также сообщил, что направил обращение в правоохранительные органы, связанное с корпорацией развития Курской области и подрядной организацией «Спецрегионгарант».
Ранее Хинштейн заявил о продолжении интенсивной работы после избрания губернатором. Отвечая на вопрос о самом первом решении после инаугурации, он отметил, что предпочитает сохранить интригу. Хинштейн пояснил, что классической избирательной кампании в регионе не было, так как ему с самого начала пришлось работать над решением накопившихся проблем в условиях непростой обстановки. Политик подчеркнул, что ситуация в области требует нетривиальных решений, поскольку регион столкнулся с вызовами, не имеющими аналогов.