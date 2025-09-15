Участники саммита в Дохе выступили за заморозку членства Израиля в ООН

Участники саммита в Дохе приняли решение добиваться приостановки членства Израиля в ООН. В итоговой декларации саммита в Катаре содержится призыв к координации усилий для достижения этой цели. В экстренном саммите лидеров арабских и исламских стран приняли участие президенты Ирана и Турции Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, глава палестинской администрации Махмуд Аббас и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств договорились о «координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН», говорится в документе. Участники саммита также осудили любые действия Израиля, направленные на насильственное переселение палестинского народа с территорий, которые Тель-Авив оккупировал с 1967 года.

«Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа», — говорится в декларации.

При этом было отмечено, что мир может быть достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций. Страны ОИС и ЛАГ обратились к международному сообществу и Совбезу ООН с призывом выполнить обязательства по прекращению израильской оккупации палестинских территорий и установить для этого чёткие сроки.

Участники саммита подчеркнули важность соблюдения норм международного права и резолюций ООН в качестве основы для установления мира и безопасности. Они также отметили необходимость скорейшей реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа и призвали оказать необходимую поддержку в этом процессе.

Кроме того, страны ОИС и ЛАГ отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС и высказались против угроз Тель-Авива о возможности повторного нападения.