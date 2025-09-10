Нетаньяху оправдал атаки на Доху и обвинил Катар в укрывательстве террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и впервые открыто подтвердил, что именно эта страна стала целью недавних ударов израильских ВВС. Об этом он заявил в своём официальном видеообращении, распространённом правительственной канцелярией.

Нетаньяху оправдал атаки на объекты в Дохе тем, что там, по данным Израиля, якобы скрывалось высшее руководство палестинского движения ХАМАС. Израильский премьер выдвинул Катару и другим странам ультиматум: либо они самостоятельно изгонят со своей территории террористов и привлекут их к ответственности, либо это сделает ЦАХАЛ.