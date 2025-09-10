Нетаньяху оправдал атаки на Доху и обвинил Катар в укрывательстве террористов
Биньямин Нетаньяху заявил, что Катар укрывает террористов
Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и впервые открыто подтвердил, что именно эта страна стала целью недавних ударов израильских ВВС. Об этом он заявил в своём официальном видеообращении, распространённом правительственной канцелярией.
Нетаньяху оправдал атаки на объекты в Дохе тем, что там, по данным Израиля, якобы скрывалось высшее руководство палестинского движения ХАМАС. Израильский премьер выдвинул Катару и другим странам ультиматум: либо они самостоятельно изгонят со своей территории террористов и привлекут их к ответственности, либо это сделает ЦАХАЛ.
«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: «Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», — сказал Нетаньяху.
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Всего произошло не менее 10 мощных взрывов. В результате погибли несколько руководителей ХАМАС. Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после ударов. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с этим.