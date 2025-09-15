Райт: США пока неспособны отказаться от закупок обогащённого урана из России

Соединённые Штаты пока неспособны полностью прекратить закупки обогащённого урана из России. Об этом заявил глава Минэнерго страны Крис Райт в ходе ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.

«Мы приближаемся к моменту — и пока ещё не достигли его — когда больше не будем использовать обогащённый российский уран», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Райт добавил, что власти США ожидают, что потребление урана в стране вырастет. Это произойдёт как благодаря крупным реакторам, так и за счёт малых модульных реакторов. По его словам, стране необходимы значительные объёмы внутреннего производства урана и обогатительных мощностей.