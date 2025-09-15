Бывшего оборонного подрядчика в США осудили за попытку шпионажа в пользу РФ

В США бывшего оборонного подрядчика Джона Мюррея Роу — младшего приговорили к 10,5 года лишения свободы за попытку передачи секретной информации иностранному государству. Это следует из заявления американского Минюста.

67-летний Роу, имевший почти 40-летний стаж работы в качестве инженера-испытателя у различных оборонных подрядчиков и допуск к совершенно секретным сведениям, признал себя виновным в апреле прошлого года. Ему инкриминировалась попытка передачи информации, представляющей государственную тайну, иностранному правительству.

Согласно материалам дела, после увольнения за неоднократные нарушения правил безопасности Роу в марте 2020 года вступил в контакт с агентом ФБР, действовавшим под прикрытием и представленным ему как представитель российского правительства. На этой встрече Роу заявил о своей нелояльности к Соединённым Штатам и раскрыл секретные сведения, касающиеся систем радиоэлектронной борьбы, используемых на американских военных самолётах.

В течение последующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с человеком, которого считал российским агентом, подтверждая своё намерение работать на правительство России. В одном из писем он выразил готовность перейти «в другую команду», если не сможет найти работу в США. Даже после ареста в 2021 году Роу продолжал раскрывать секретные сведения во время записанных тюремных разговоров со своими родственниками.